Cristiane marca, e Flamengo vence o Fluminense pela Copa Rio feminina

O Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 0 pela Copa Rio, neste sábado (4), no EstádioLuso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O confronto contou com a estreia de Cristiane com a camisa rubro-negra. A nova estrela estufou a rede, assim como Darlene e outra estreante, Naná, todas no segundo tempo.

“Estou muito feliz de ter marcado o gol nesta minha estreia, mas como eu disse, a gente tem bastante coisa ainda a melhorar aqui dentro do grupo – disse Cristiane, que prometeu fazer um quadro com a camisa da primeira vez e do primeiro gol pelo clube carioca. Ao longo da partida, a torcida rubro-negra entoou gritos de “Ah, é Cristiane!. No fim da partida, a atacante foi em direção ao torcedores e tirou fotos na arquibancada para delírio de quem estava presente no estádio. “Todo mundo me pediu a camisa, tem um cartaz ali, mas eu vou ficar devendo, porque costumo enquadrar pelo menos a primeira camisa que ganho eu deixo de lembrança”, destacou. Na próxima rodada da Copa Rio, o Flamengo mede forças com o Botafogo, dia 17, às 15h (de Brasília), na Gávea. O Fluminense, por sua vez, encara o Vasco no mesmo dia e horário, no Vale das Laranjeiras, em Xerém. A mãe do Bento ai, Gabi! https://t.co/6JKEOt2015 pic.twitter.com/XESyjNFr5p — Flamengo (@Flamengo) February 3, 2024

