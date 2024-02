Torcedores do São Paulo apostam na força da torcida para levar a Supercopa

O São Paulo encara o Palmeiras neste domingo (04), às 16h, no Mineirão, pela grande decisão da Supercopa do Brasil. Mesmo com a partida acontecendo em outro estado, a torcida Tricolor não vai deixar de comparecer em peso à Belo Horizonte. Caso dos torcedores Leonardo e Vinícius, que visitaram o Gigante da Pampulha neste sábado (03), nas vésperas do embate, para já sentir o clima de final.

Para a dupla, a torcida pode fazer grande diferença nesta decisão. Afinal, pela primeira vez desde 2016, um clássico paulista terá a presença dos torcedores das equipes em uma partida. Contudo, Leonardo Sato e Vinícius Gonçalves acreditam que os são-paulinos vão fazer mais barulho no domingo. Aliás, teve até ajudinha para ajudar os amigos a vir para o Mineirão.

“Se a gente sair na frente, é capaz da torcida deles jogarem contra. A torcida do Palmeiras é um pouco rebelde neste sentido. A torcida do São Paulo quando leva gol continua a mesma coisa, até mais. Mas apoio não vai faltar. Aliás, eu até emprestei dinheiro para amigo vir. São-Paulino faz de tudo para vir e estar aos montes aqui”, brinca Leonardo.

“Eu comprei até ingresso a mais para dar para alguns amigos. Vamos bastante em jogo fora de São Paulo. Mas falei para eles, só compra a passagem e vem. O ingresso está na mão. Então assim, a torcida do São Paulo tem um espírito de união muito bacana. Nos ajudamos muito. É interessante ver o movimento que a torcida faz em prol do clube. Tanto na fase ruim quanto agora quando o São Paulo está voltando a ser protagonista. Tem sido bem bacana”, completa Vinícius.

Torcedores do São Paulo acreditam em final disputada

Aliás, a quem diga que o são-paulino esteja confiante para a final deste domingo. Contudo, o jogo pretende ser bem disputado. Ao serem questionados sobre o placar do jogo, os dois torcedores acreditam que o jogo será bem amarrado.

“Amanhã vai ser um jogo bem amarrado. Mas a gente sai na frente no primeiro tempo, depois faz o segundo e os caras se desesperam. 2 a 0 pra nós”, diz Vinícius.

“Para mim vai acabar sendo 1 a 0 amarrado, jogo feio”, finaliza Leonardo.

