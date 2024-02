Vitor Roque, em 13 minutos, faz gol e é expulso na vitória do Barcelona

Vitor Roque foi o personagem do jogo deste sábado (3/2) em que o Barcelona venceu o Alavés por 3 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Mendizorrota, em Vitória, no País Basco. Afinal, o garoto brasileiro entrou aos 14 minutos do segundo tempo na vaga de Gundogan, machucado, quando o jogo estava 2 a 1. Logo fez belo gol aos 17. Mas levou um amarelo (injusto), aos 20 e o cartão vermelho (injusto) aos 27. Em 13 minutos, viveu o céu e o inferno. Antes, Lewandowski e Gundogan marcaram para os catalães e Samu havia descontado para o Alavés.

Menos mal para o Barça. Mesmo sem fazer um grande jogo, conseguiu três pontos importantes, chegando aos 50. Assim, se manteve na zona da Champions. Mas bem atrás de Real Madrid (57) e Girona (55), ambos com um jogo a menos. O Alavés, tem 26 pontos e está em 11º

Belos gols

Os primeiros 45 minutos foram de um Barcelona com a bola, mas errático e dependendo de lances individuais. Já o Alavés se fechava e buscava contra-ataques em ligações diretas para Samu. Na sua melhor jogada nesta etapa, o Barcelona chegou ao gol. Gundogan encontrou Lewandowski no meio da dupla de zaga e fez um lançamento rasteiro. O craque polonês ajeitou e deu um toquinho encobrindo o o goleiro Silvera. Assim que levou o gol o Alavés passou a buscar o ataque e quase marcou com Samu.

No segundo tempo o Barça chegou ao segundo gol numa bela jogada individual de Lamine Yamal. A bola chegou em Pedri que levantou para Gundogan pegar de primeira. Uma pintura. Contudo, o Alavés deu a saída e diminuiu o placar. Sola fez um ótima jogada avançando pela direita e cruzou sob medida para Samu. O atracante, emprestado pelo Atletico de Madrid ao time basco, cabeceou deslocando Iñaki Peña.

Vitor Roque vapt-vupt

O jogo estava duro e Gundogan, que era o melhor do Barcelona, saiu machucado, aos 13 minutos. Em seu lugar entrou Vitor Roque. E a revelação brasileira não deixou barato. Aos 17, recebeu de Fort e num toquinho de primeira matou o goleiro Silvera. Só que, pouco depois, o árbitro Juan Martínez Munuera deu amarelo a Vitor Roque numa falta sem nenhuma violência. E, pouco depois, deu o vermelho num lance em que o zagueiro entrou de carrinho e o brasileiro pulou para evitar o contato. Em vez de dar falta para o Barça, mostrou o segundo amarelo a Vitor Roque. Ninguém entendeu. Com dez, o Barcelona deixou o tempo passar, segurando o 3 a 1.

