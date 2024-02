Falta de policiamento adia jogo do Sporting Lisboa

A partida Famalicão x Sporting Lisboa está adiada. O confronto seria realizado às 16h (horário de Brasília) deste sábado (03), e válido pela 20ª rodada do Campeonato Português. Ainda não há uma nova data para o confronto, que, inclusive, pode ser realizado ainda neste sábado.

O adiamento se explica pela ausência de policiamento na partida. Vale lembrar que Portugal convive com protestos de militares. Além disso, foram registrados casos de brigas entre as torcidas dos dois clubes. De acordo com a imprensa local, aliás, foram pelo menos seis feridos. Até a publicação desta reportagem, as delegações dos dois times ainda estavam no estádio 22 de Junho.

O Sporting, vale lembrar, é o líder do Campeonato Português, com 49 pontos em 19 jogos. Dessa forma, ele é seguido de perto por Benfica e Porto, que somam 48 e 44, respectivamente. O Famalicão, por sua vez, é o nono, com 22.

*Mais informações em instantes