Clima de paz entre torcedores toma conta de BH na véspera da Supercopa

As ruas de Belo Horizonte ganharam cores e sotaque diferente neste sábado (03). Na véspera da grande final da Supercopa Rei do Brasil, a capital de Minas Gerais ganhou o verde, além do vermelho, preto e branco, se destacando pela cidade. Afinal, São Paulo e Palmeiras decidem o torneio neste domingo (04), às 16h, no Mineirão. E os torcedores das duas equipes já começaram a tomar conta do local.

Aliás, este final de semana do dia 2,3 e 4 de fevereiro, se tornou comum para os mineiros encontrar pessoas com camisa de Palmeiras e São Paulo na rua. Mesmo com um clássico marcado para este sábado entre Atlético-MG e Cruzeiro, na Arena MRV, pelo Estadual. E o clima é de paz na cidade. Aliás, as quatro torcidas já se encontraram na cidade, no decorrer do dia e sem nenhuma confusão.

Em volta do Mineirão, é possível avistar torcedor das duas equipes paulista transitando pelo local, em harmonia, mas sem deixar aquela tradicional provocação sadia no ar. Contudo, palmeirenses e são-paulinos transitam em Belo Horizonte em paz, mesmo em um clássico que pode ser muito decisivo para o Estado de São Paulo.

Supercopa quebra tabu que durava 8 anos

Afinal, um clássico paulista com duas torcidas no estádio não acontece desde 2016. O Ministério Público de São Paulo proibiu a presença de torcida visitante em duelos que envolva Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Posteriormente, o decreto se estendeu para Campinas, nos duelos entre Guarani e Ponte Preta.

A Supercopa Rei do Brasil é visto como o grande teste para saber se existe a possibilidade do retorno da torcida visitante em clássicos no Estado de São Paulo. Uma semana antes da final, membros da torcida organizada de Palmeiras e São Paulo se encontraram com a polícia responsável pela segurança da decisão, para assegurar um jogo sem brigas na arquibancada.

O discurso por enquanto é o mesmo entre ambos. Paz nas arquibancadas. Na véspera da final, parece que o lema vem sendo cumprido a risca. O teste de fogo acontece neste domingo, no Mineirão. Uma grande quantidade de adeptos deve chegar a Belo Horizonte neste dia 4. A torcida, além de dentro do Mineirão, é por um Choque-Rei de paz.

