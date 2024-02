Corinthians x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Novorizontino se enfrentam neste domingo (4/2), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Paulistão-2024. Será um jogo de muita pressão para o Timão. Com apenas três pontos e na lanterna do Grupo C, é apenas o primeiro fora da zona de rebaixamento. Para a partida, o técnico Mano Menezes poderá promover a estreia de Pedro Raul. Recém-contratado, ele foi apresentado neste sábado, já está regularizado. Dessa forma, pode tanto começar como titular ou iniciar no banco.

O Novorizontino, por sua vez, vive uma situação curiosa. Afinal, apesar de ser um dos quatro times que entraram na rodada invictos, diferentemente dos outros três (São Paulo, Mirassol e Palmeiras), não é líder de seu grupo, o D, mas lanterna. Soma três empates e uma vitória, com seis pontos. Porém, uma vitória pode colocá-lo na segunda posição.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela Cazé TV, que abre a transmissão às 9h45 (de Brasília).

Como está o Corinthians

No treino deste sábado, o técnico Mano Menezes testou várias formações ofensivas. Sua dúvida é saber qual dos cinco homens de frente vai a campo: Yuri Alberto Arthur Sousa, Wesley, Mosquito ou estreante Pedro Raul. Mosquito é o menos cotado e não será surpresa Mano optar em começar com Yuri Alberto (mas que está em baixa) e Pedro Raul.

“Minha expectativa é a melhor possível. Estou pronto para jogar, bem fisicamente e com a finalização paurada. Agora é com Mano Menezes” disse Pedro Raul, na coletiva de apresentação deste sábado.

Como está o Novorizontino

Após três empates, o Novorizontino venceu o Ituano por 2 a 0, na rodada passada do Paulista. Como o técnico Eduardo Baptista, parece ter encontrado a formação de melhor encaixe, com três zagueiros, deve repetir o time mais uma vez, mantendo o veterano Danilo Barcelos na ala esquerda. O veterano Lucca (meia ex-Fluminense e Corinthians), principal contratação para a temporada, mas que estava fora de forma, deve fazer a sua estreia, mas começará no banco.

Destaque no Novorizontino, o meia/atacante Rômulo diz que apesar do mau momento do Corinthians, o Timão é fortíssimo, joga em casa e é o favorito. Mas que o seu time pode surpreender:

“Sabemos da qualidade do elenco do Corinthians. Mas temos de propor nosso jogo e colocar em prática tudo que a gente vem treinando. Tomando as decisões certas e aproveitando as oportunidades podemos conseguir um bom resultado. Enfim, acredito que vai ser um jogo de igual”.

CORINTHIANS X NOVORIZONTINO

Data e horário: 4/2, às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo, SP

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Romero; Pedro Raul (Mosquito), Yuri Alberto (Wesley). Técnico: Mano Menezes

NOVORIZONTINO: Jordi; Raul Prata (Lepo), Renato Silveira e Chico; Geovane, Marlon, Rodrigo Soares, Romulo e Danilo Barcelos; Waguininho e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Batista

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Daiane Muniz dos Santos

