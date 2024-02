Torcedores do São Paulo atiram garrafas em ônibus do Palmeiras

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, pela Supercopa do Rei, já tem a sua primeira treta. Afinal, na noite deste sábado (3), uma garrafa atirada pela torcida tricolor atingiu o ônibus do Verdão, em Belo Horizonte. Curiosamente, o veículo passou na frente do hotel onde está hospedado adversário, com uma concentração considerável de seguidores do Soberano.

A confusão ocorreu na Savassi, bairro nobre da capital mineira. A polícia, então, foi acionada e reagiu com balas de borracha para dispersar a multidão.

Antes, exaltados, os torcedores do São Paulo tacaram garrafas, xingaram e hostilizaram o elenco do Palmeiras.

Campeão da Copa do Brasil, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, vencedor da última edição do Brasileirão, neste domingo (4), pela Supercopa do Rei (antiga Supercopa do Brasil – nome alterado em homenagem a Pelé).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.