Freguesia? Cruzeiro vence o Galo e cala a Arena MRV de novo

A Arena MRV virou a Arena Celestial. Afinal, o Cruzeiro foi à casa do Atlético e, assim como em 2023, venceu o Galo novamente no terreiro do inimigo. Neste sábado (3), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, a Raposa cozinhou o Galo na primeira etapa e o engoliu na etapa final: 2 a 0. Atura ou surta!

A Raposa lidera o Grupo A, com sete pontos. Apesar da derrota, o Galo ainda está no topo do Grupo B do Estadual, com apenas três.

Jogo amarrado

O desenho do clássico favoreceu ao Cruzeiro, que conseguiu, a sua feição, neutralizar o Atlético, nos primeiros 45 minutos. Jogo picotado, cheio de faltas, nada favorecia a quem tinha o dever de tomar a iniciativa. Ou seja, o time carijó, claro. No entanto, apesar das dificuldades, Paulinho teve a melhor chance. O chute do craque passou pertinho do gol de Cabral. E só. Portanto, muito pouco.

Cruzeiro faz por merecer

Com bolas longas e chutões, o Atlético não conseguiu tirar o Cruzeiro da zona de conforto. Aliás, a bola mal chegava nos pés de Hulk, que tinha de se virar com finalizações de fora da área. Era de fato, uma vitória do sistema defensivo do Cruzeiro. Mas a Raposa foi além. Liquidou a fatura quando o Galo cansou. Zé Ivaldo cabeceou livre e tirou o zero do placar. Em contra-ataque, João Pedro teve, enfim, frieza para ampliar na Arena Celestial.

ATLÉTICO 0x2 CRUZEIRO

Campeonato Mineiro – 3ª rodada

Data: 03/02/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Gols: Zé Ivaldo, 36’/2º T (0-1); João Pedro, 39’/2ºT (0-2)

Atlético: Everson; Mariano (Saravia, Intervalo), Jemerson, Lemos (Rabello, 21’/2ºT) e Arana; Otávio, Edenílson, Scarpa (Pavon, 21’/2ºT) e Zaracho (Gomes, 14’/1ºT) (Kardec, 40’/2ºT); Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Cruzeiro: Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Romero, Lucas Silva (Luccas, 26’/2ºT) e Matheus Pereira (Rafa Silva, 40’/2ºT), Robert (João Pedro, 9’/2ºT) e Gomes (Japa, 26’/2ºT); Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

Cartão Amarelo: Mariano, Jemerson, Edenilson e Hulk (CAM); Zé Ivaldo, Marlon, Gomes (CRU)

