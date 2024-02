Neymar ganha novo troféu em evento comemorativo

O craque brasileiro Neymar está feliz. Isso porque ele conquistou mais um troféu para a sua galeria de comemorações. Ele foi o melhor jogador de um torneio de pôquer.





A conquista foi publicada na sexta-feira (2), no Instagram do jogador. O evento, em questão, aliás, é comemorativo ao aniversário de 32 anos do atleta. Neymar celebra mais um ano de vida na próxima segunda-feira. Expectativa de mais uma farra?

Para a conquista, Neymar trabalhou bastante o estilo. O jogador brasileiro colocou um paletó preto e estava com algumas cartas. Neymar também publicou fotos de Mavie e a ex-noiva Bruna Biancardi.

O evento, afinal, tinha decoração voltada para Neymar. É possível ver, também, uma foto do jogador com a camisa do Al-Hilal.

Neymar segue em recuperação de lesão no joelho esquerdo. Ele se contundiu no jogo entre Uruguai e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. O jogador precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico, e a previsão de retorno aos gramados é somente na segunda metade de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.