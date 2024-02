Cruzeiro quer manter os pés no chão após vitória no clássico: ‘Não ganhamos nada’

O Cruzeiro venceu o Atlético, por 2 a 0, na noite deste sábado (3), em duelo válido pelo Campeonato Mineiro. Após a partida na Arena MRV, aliás, os atletas cruzeirenses preferiram manter os pés no chão com o triunfo.

Foi o que o meia Matheus Pereira ressaltou. Ele comemorou a importante vitória na casa atleticana, todavia, garantiu que é necessário seguir focado no trabalho.

“É um gás a mais. Como cruzeirense que sou, mas sabemos da responsabilidade. Sabemos da história. Eu espero corresponder sempre para o torcedor. O time está de parabéns. O time soube sofrer. Fomos felizes hoje. Vamos colocar os pés no chão, não ganhamos nada”, disse o atleta que já ressaltou em outros momentos ser cruzeirense de coração.

O volante Lucas Silva, afinal, ressaltou que a vitória mostra que o Cruzeiro está no caminho certo. A Raposa trocou o treinador para a temporada 2024 e contratou alguns jogadores.

“Jogar aqui tem um gosto especial, tem sempre a parte de provocação, faz parte do futebol, isso motiva, deixa legal. Deixa a gente feliz e otimista é que treinamos um sistema novo, e mostramos entrosamento. Executamos em um grande jogo o que treinamos. Desde o início do ano estamos falando de ter a torcida mais perto para, no Mineirão, ser um só. Jogar junto. Queremos muita coisa boa”, acrescentou Lucas Silva.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou à liderança do Grupo A, com sete pontos. O Atlético está na liderança do Grupo B, com três somados, mas a rodada ainda não terminou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.