Internazionale x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, Internazionale de Milão e Juventus fazem o clássico dos clubes mais populares do país. O confronto, afinal, será disputado neste domingo (04), às 16h45, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

O confronto reúne os dois líderes da competição, afinal, a Internazionale tem 54 pontos, enquanto a Juventus soma 53. No entanto, a Inter tem um jogo a menos: 21 a 22. Assim, caso derrote a rival, dará um grande passo rumo ao título, que seria o 20º de sua história.

Como está a Internazionale

A equipe de Milão não poderá contar com o meia colombiano Cuadrado, afinal, ele está lesionado. No entanto, o jogador, ex-Juventus, é reserva. Por outro lado, os meias Çalhanoglu e Barella retormam após cumprirem suspensão. Dessa forma, eles devem ser titulares. Assim, o time comandando por Simone Inzaghi deve ter todos os titulares.

Como está a Juventus

A Velha Senhora, por sua vez, não poderá contar com o lateral De Sciglio e com o atacante Kean, pois estão machucados. Já o atacante Milik, o meio-campista Pogba e o jovem Fagioli estão suspensos. Por outro lado, o treinador Massimiliano Allegri terá os retornos do volante Rabiot e do atacante Chiesa, recuperados de lesão.

INTERNAZIONALE DE MILÃO X JUVENTUS

Campeonato Italiano – 23ª rodada

Data: 04/02/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

INTERNAZIONALE: Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Augusto; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz e Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri

Árbitro: Fabio Maresca

