‘Não vamos modificar nada’, diz Felipão, após derrota do Atlético para o Cruzeiro

O técnico Luiz Felipe Scolari, do Atlético, mostrou que assimilou bem a derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, no clássico, na noite deste sábado (3), na Arena MRV, pelo Campeonato Mineiro. Questionado sobre o que mudar, ele garantiu que é necessário seguir com o trabalho e cronograma montado.

O Atlético tem sido questionado sobre o futebol pobre de ideias, com poucas possibilidades em campo, sem chegadas claras e lances perigosos. No entanto, Felipão alertou que não vai alterar nada em seu trabalho atual e vai seguir com o planejamento.

“Não vou fazer nada. Vamos fazer o que estamos fazendo. São três jogos. Não temos 20 dias de treinos. Não é o início, mas a chegada que vai dizer alguma coisa. Vamos seguir diante do que estamos trabalhando. Não vamos modificar nada. Temos um cronograma de trabalho e estamos seguindo. Perdemos o Zaracho. Estamos tentando fortificar o grupo. Até o fim do ano teremos todos em condições. Não esperávamos a derrota. Aconteceu e temos que trabalhar em cima da derrota”, observou.

Decepção geral do Atlético

No início da entrevista, aliás, Felipão foi questionado sobre o que falar com o torcedor neste momento. Afinal, o Atlético não conseguiu vencer o Cruzeiro na Arena MRV – são dois jogos e duas derrotas. O treinador, todavia, evitou se comprometer.

“Não tenho o que explicar. O torcedor está decepcionado assim como a gente. Não jogamos o que pretendemos e o que achamos que podemos. O jogo igual foi até a hora do gol. Tivemos a bola do jogo no início e não conseguimos o gol. Não se explica, é um jogo de igualdade. Temos uma boa equipe, mas devemos respeitar e sabemos que o Cruzeiro tem uma boa equipe. Eles foram melhores. O jogo não foi bonito. Não tem o que explicar. Aconteceu porque é um jogo de futebol”, acrescentou.

A bola antes entrava

Sobre a questão de posicionamento dos atletas, Felipão ressaltou que a forma de jogo é a mesma que a temporada passada. O treinador ressaltou, então, a diferença de 2023 para 2024.

“Ano passado, a bola do Paulinho entrada. Esse ano não entrou. Não adianta acharmos e formularmos… São detalhes que temos que trabalhar durante a semana, para quando acontecer durante os jogos e, com mais frequência, chances acontecerem mais vezes em melhores oportunidades. O Paulinho está da forma que estava no ano passado. Esse ano ainda não deu. Não adianta ficarmos malucos com esse tipo de detalhe. Vamos trabalhar para arrumar as coisas”, finalizou.

