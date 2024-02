Botafogo perde John e Jeffinho; Tiquinho e Tchê Tchê passam mal

Uma tarde difícil para o Botafogo. Além de ceder o empate ao Nova Iguaçu por 2 a 2 depois de estar vencendo 2 a 0, dois jogadores deixaram o campo do Bezerrão por lesão: o atacante Jeffinho e o goleiro John. Ambos, segundo o clube, tiveram dores musculares.

O Botafogo informou que os dois passarão por avaliações médicas assim que a delegação retornar ao Rio de Janeiro.

John deixou o campo no primeiro tempo. Gatito o substituiu. Ele sentiu um incômodo na perna esquerda. Já Jeffinho levou a mão na parte posterior da coxa direita, nos acréscimos. O Botafogo já tinha feito as cinco alterações.

A equipe, portanto, pode ter problemas para as próximas partidas. Na quarta-feira, por exemplo, o Glorioso encara o Flamengo, no Maracanã, na sequência do Carioca, no primeiro grande teste do ano.

Além da dupla, o técnico Tiago Nunes revelou que o centroavante Tiquinho e o volante/lateral-direito Tchê Tchê passaram mal no duelo deste sábado (3).

“A gente teve uma particularidade que foi a saída do John por lesão e depois a saída do Tiquinho. Ele estava vomitando no intervalo. O Tchê Tchê tinha passado mal antes do jogo, vomitou também. Então tivemos jogadores com alguma dificuldade. Foram duas substituições forçadas”, explicou.

