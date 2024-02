‘Vou fazer história pela Seleção’ promete Rikelme, do time pré-olímpico

O lateral-esquerdo Rikelme, de 20 anos, tem sonhos. Aliás, os jovens são sonhadores por natureza. E, em seus devaneios, o defensor quer marcar seu nome na camisa da Seleção Brasileira.

Na disputa do Pré-Olímpico com a camisa amarelinha, ele quer ser um grande nome na história do país do futebol.

“Se Deus quiser, vou fazer história com a Seleção Brasileira também, e isso sempre foi um sonho de criança”, disse.

Rikelme, aliás, já tem muita história para contar. Se com a camisa da Seleção ele ainda está nos primeiros passos, em seu clube, no Cuiabá, ele foi o primeiro da sua agremiação a pintar no Brasil e é o mais jovem atleta a marcar um gol na Série A, pelo time do Mato Grosso.

A Seleção Brasileira, agora, enfrenta Paraguai, depois Venezuela e Argentina, no quadrangular. As duas melhores vão para os Jogos de Paris. O garoto, assim, diz que todos sabem a importância dos duelos.

“Estamos tranquilos, poderia vir qualquer seleção, pois estamos preparados, firmes, e vamos fortes para essa segunda fase”, finalizou.

