Corinthians x Novorizontino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Na manhã deste domingo (4/2), às 11h (de Brasília), na Neo Qúimica Arena, o Corinthians recebe o Novorizontino pela quinta rodada do Paulistão. Com três pontos e na lanterna do Grupo C, o Timão precisa vencer. O técnico Mano Menezes promoverá a estreia de Pedro Raul. Recém-contratado, O Novorizontino, por sua vez, apesar de ser um dos quatro times que entraram na rodada invictos, diferentemente dos outros três (São Paulo, Mirassol e Palmeiras), não é líder de seu grupo, o D, mas lanterna. Soma três empates e uma vitória, com seis pontos. Porém, um triunfo pode colocá-lo na segunda posição.

Para esta partida, a “Voz do Esporte” preparou uma cobertura matinal que vai te deixar por dentro de tudo o que rolar. A cobertura começa às 9h30 com o tradicional pré-jogo. O comando e a narração fica com Cesar Tavares