Santos x Guarani, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Em boa fase no Paulistão, o Santos volta a campo neste domingo, às 18h (de Brasilia), na Vila Belmiro, pela quinta rodada da competição. Seu adversário será o Guarani. O Peixe lidera o Grupo A, com nove pontos, e vai disparar em caso de novo triunfo. Já o Bugre é o último do Grupo D, com quatro pontos. Dessa forma, precisa da reação. E a Voz do Esporte traz uma cobertura especial a partir das 16h30, com um esquenta que te deixará dentro do jogo muito antes da concorrência. E muito bem informado sobre tudo o que rola no mundo da bola. Diego Mazur está na narração e no comando