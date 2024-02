Vasco faz sondagem por atacante Luís Henrique, ex-Botafogo

O Vasco tem como uma de suas prioridades de contratação ainda para esta janela, contratar um atacante. Assim, o clube identificou em Luís Henrique como um dos potenciais reforços para esta posição. Até o momento, o Cruz-Maltino fez apenas uma sondagem sobre sua situação, mas ainda não formalizou proposta. A informação inicial é do ‘GE’.

O Gigante da Colina entende que o ideal é fechar com mais um centroavante, pois originalmente conta apenas com Vegetti. Na teoria, esta contratação viria para ser o reserva imediato do atacante argentino. O técnico Ramón Díaz ainda utiliza o jovem Rayan nesta posição em algumas ocasiões. No caso tanto ao lado do Pirata como o substituindo. Contudo, o promissor atleta tem histórico de atuar pelos lados do ataque, quando ainda estava nas categorias de base do clube.

Trajetória do possível alvo do Vasco

Luís Henrique despontou ao profissional do Botafogo como uma grande promessa. Especialmente por frequentes convocações para defender as equipes inferiores da Seleção Brasileira. No entanto, no profissional o atacante nunca correspondeu. Em terras tupiniquins, ele ainda defendeu o Athletico, Grêmio e Oeste de Itápolis, mas de maneira rápida e discreta.

Em 2019, o jogador deixou o Brasil e foi se aventurar em ligas alternativas na Europa. Luís Henrique atuou por Hifk Helsinki, HJK e FC Honka, todos da Finlândia. Além do Vejle BK da Dinamarca.

Posteriormente, ele foi defender o Kataller Toyama do Japão e na segunda metade do ano passado se transferiu para o tradicional Livorno, da Itália. Porém, atualmente o clube se encontra na quarta divisão do país.

Vasco tem o Clássico dos Milhões pela frente

O Gigante da Colina retorna a campo para enfrentar o Flamengo, neste domingo (04). O clássico ocorre no Maracanã, às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

