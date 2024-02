Corinthians dá novo vexame na Neo Química e é lanterna no Paulistão

O Corinthians soma mais um fracasso no Paulistão. No fim da manhã deste domingo (4/2), recebeu o Novorizontino na Neo Química, pelo Paulistão (39.603 pagantes). Perdeu chances no primeiro tempo, levou um gol antes do intervalo e se perdeu. No fim, amargou uma derrota por 3 a 1, a quarta seguida. Dessa forma, segue na lanterna do Grupo C (três pontos em cinco jogos). Neste desastre defensivo, quem se destacou foi Jenison. Afinal, o atacante do time visitante, que não marcava desde fevereiro de 2023, fez os três gols. Yuri Alberto, que começou como reserva e entrou na etapa final, descontou. Pedro Raul estreou pelo Timão, lutou muito, mas foi ineficiente e perdeu um gol quando o jogo estava 0 a 0. Saiu no segundo tempo.

Para o Novorizontino, a vitória leva o time aos nove pontos, em segundo lugar no Grupo D. Assim, o time é um dos invictos do Paulistão (ao lado de Santos, São Paulo e Palmeiras).

Corinthians ataca. Novorizontino marca

O Corinthians mostrou bom volume ofensivo no primeiro tempo. Inclusive, teve chances claras para abrir o placar. Assim, a melhor delas foi com o estreante Pedro Raul, aos 22. O atacante, na entrada da área, recebeu passe do lateral-direito Fagner, girou muito bem em cima da marcação e chutou rasteiro. Mas passou raspando. Matheus Araújo também teve duas oportunidades em chutes de fora da área e Rômulo cobrou uma falta perigosa. O Novorizontino, com novidades no setor ofensivo e um esquema com três zagueiros, atacava em chuveirinhos, principalmente em avanços do ala-direita Lepo. Dessa forma, foi dele um cruzamento que encontrou Jenison, livre na área, para testar e fazer 1 a 0 para os visitantes.

Desastre corintiano

O Corinthians voltou pior para o segundo tempo. A defesa virou um queijo suíço por quase todos os setores. Na primeira falha, aos dois minutos, levou o segundo gol. A zaga ficou olhando Rômulo receber e chutar. A bola foi na trave e aí foi a vez de Raniele e Raul Gustavo ficarem olhando Jeilson ampliar. Aos 13, nova falha generalizada da zaga. Hugo e Raul Gustavo não marcaram Rômulo, que cruzou. Félix Torres e Fagner ficaram olhando Jenison fazer seu terceiro gol no jogo.

O Timão descontou aos 27 quando Wesley (que entrara um minuto antes), acertou o travessão. Romero ficou com a sobra e cabeceou para Yuri Alberto concluir e enfim fazer seu primeiro gol no ano. Isso acordou a Fiel. Os quase 40 mil apoiaram muito, ocorreram chances, mas o placar não mudou. Fim de jogo e tome vaia. E gritos de “Fora, Mano”

CORINTHIANS 1X3 NOVORIZONTINO

5ª rodada do Paulistão-2024

Data: 4/2/2024

Público: 39.6903

Renda: R$ 2.343.000,00

Local: Neo Química Arena, São Paulo, SP

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Leo Maná, 26’/2ºT), Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele (Fausto Vera, 12’/2ºT), Maycon, Matheus Araújo (Rojasm ’12’/2ºT) e Romero; Pedro Raul (Wesley, 26’/2ºT) e Mosquito (Yuri Alberto, 12’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

NOVORIZONTINO: Jordi; Renato Silveira, Chico e Luisão; Lepo (Raul Prata, 31’/2ºT), Willian Farias, Marlon (Vaguininho, 16’/2ºT), Romulo e Danilo Barcelos (Reverson, 20’/2ºT); Isack (Geovane, 35’/2ºT) e Jenison (Neto Pessoa, 16’/2ºT). Técnico: Eduardo Batista

Gols: Jenison, 46’/1ºT (0-1); Jenison, 2’/2ºT (0-2); Jenison, 13’/2ºT (0-3); Yuri Alberto, 27’/2ºT (1-3)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Rafael Tadeu Alves de Souza

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões amarelos: Raniele, Cassio, Leo Maná (COR); William Farias (NOV)

