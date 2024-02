Garotos decidem e Manchester United vence o West Ham

Em partida movimentada, o Manchester United superou o West Ham por 3 a 0, neste domingo (04), no Old Trafford, pela 23ª rodada da Premier League. O autor dos gols foram os atacantes Garnacho, duas vezes, e Höjlund, que ganhou um belo presente de aniversário, já que ele está completando 21 anos. Por sinal, o dinamarquês está em ótima fase, pois alcançou seu quarto gol nos últimos cinco jogos, além de duas assistências.

Com o resultado positivo, os Diabos Vermelhos vão aos 38 pontos e sobem para a sexta colocação. Afinal, o triunfo sobre os Hammers representava um confronto direto. Enquanto isso, com o revés, a equipe de Londres cai para a sétima posição ao permanecer com 36 pontos.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Bom primeiro tempo

A partida entre Manchester United e West Ham começou bem pegada com diversas divididas. A equipe de Londres foi quem levou o primeiro susto ao adversário. Ward-Prowse fez cobrança de bola parada, encontrou o volante Álvarez que cabeceou e obrigou Onana a fazer defesa difícil aos dez minutos. Três minutos depois, os Diabos Vermelhos respondem duas vezes.

Primeiro Rashford tenta infiltrar na área em jogada individual, mas o zagueiro Zouma impediu. Em seguida, Bruno Fernandes arrisca de fora da área e exige o goleiro Aréola a se esticar para impedir o gol dos donos da casa. Os Hammers iniciaram contra-ataque, Soucek finalizou dentro da área após cruzamento e o United foi salvo por desvio.

Aos 23 minutos, Casemiro se antecipa ao adversário, ganha dividida e Höjlund fica com a sobra na entrada da área. O camisa 11 faz bela jogada individual, invade a área depois de ameaçar finalização e marca de direita, tirando o zero do placar. Os Hammers tentam chegar ao empate em chute do zagueiro Johnson de fora da área e o arqueiro Onana evita o gol mais uma vez. Em outra chegada dos visitantes, o goleiro do United faz defesa importante em cabeçada de Kudus.

Já nos acréscimos, o United quase marca o segundo, novamente com Höjlund. Ele iniciou a jogada no campo de ataque, deu belo passe de calcanhar para Bruno Fernandês. O meio-campista acionou Garnacho na esquerda que serviu o companheiro dinamarquês, que finalizou travado pelo adversário.

Manchester United mata o jogo

Logo no início da segunda etapa, o West Ham quase empatou. O zagueiro do United, falha ao tentar recuar, o lateral-esquerdo ítalo-brasileiro Emerson rouba a bola, invade a área, porém chuta mal. Em contrapartida aos quatro minutos, os donos da casa ampliaram a vantagem. Bruno Fernandes foge da marcação pelo lado esquerdo do ataque e faz ótima inversão para a direita e encontra Garnacho. O argentino dribla Emerson, arrisca e conta com desvio em Aguerd para marcar.

Posteriormente, os Hammers roubaram a bola no campo de defesa e criaram mais uma boa oportunidade, mas desperdiçaram outra vez. Bowen recebeu lançamento nas costas de Maguire, invade a área e o lateral-direito Dalot travou a finalização do adversário com carrinho.

Na reta final, o volante Kalvin Phillips que entrou na etapa complementar falha pelo segundo jogo consecutivo. Na tentativa de chegar o campo de ataque, o jogador cede a pressão alta dos Diabos Vermelhos. McTominay rouba a bola e dá assistência para Garnacho chutar cruzado e fazer seu segundo gol e o terceiro dos donos da casa.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Horários de Brasília

Sábado (3/2)

Everton 2 x 2 Tottenham

Newcastle 4×4 Luton Town

Brighton 4×2 Crystal Palace

Burnley 2×2 Fulham

Sheffield United 0x5 Aston Villa

Domingo (4/2)

Manchester United 2×0 West Ham

Chelsea 2×4 Wolverhampton

Bournemouth 1×1 Nottingham Forest

Arsenal x Liverpool – 14h30

Segunda-feira (5/2)

Brentford x Manchester City – 17h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.