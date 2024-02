Greve de policiais causa novo adiamento de jogo em Portugal

A crise que envolve o setor de segurança em Portugal está afetando a área esportiva. Afinal, sem a presença de policiais, os responsáveis pela organização das partidas estão fazendo adiamentos. Neste domingo (4/2), mais um jogo foi suspenso: Leixões X Nacional, que ocorreria no Estádio do Mar, a casa do Leixões, em Matosinhos. No sábado (3/2), a partida entre Famalicão e Sporting também não rolou porque policiais que estavam na escala do patrulhamento não apareceram para o trabalho no Estádio de Vila Nova de Famalicão.

Segundo o jornal português A Bola, o treinador do Sporting Lisboa, Rúben Amorim, chegou a comparar com a situação de profissionais dos veículos de imprensa do país, também envolvidos em questões salariais.

“O futebol é um desporto de massas que envolve muita gente, o que naturalmente pode levar a que seja um meio de visibilidade para outras situações. Já falamos aqui até em relação a vocês, jornalistas”, ele disse.

Outros jogos rolaram em Portugal

Havia enorme preocupação com outros dois jogos neste domingo: Vizela x Vitória e Chaves x Farense. Mas essas partidas ocorreram. Assim, o Vitória derrotou o Vizela por 1 a 0, com gol de André Silva, no estádio do Vizela. E o Chaves empatou em casa com o Farense em 1 a 1 . O gol do Chaves foi de Hector Hernández. Bruno Duarte descontou para o rival. O brasileiro Ygor Nogueira, que é zagueiro no Chaves, foi expulso. Dessa forma, está fora do próximo jogo.

