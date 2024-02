Inter Miami goleia seleção de Hong Kong em amistoso, mas Messi fica no banco

O Inter Miami está realizando sua primeira turnê internacional após a chegada de Messi. Obviamente a intenção é globalizar a marca e o próximo destino escolhido foi Hong Kong, na Ásia. O time norte-americano enfrentou a seleção dos melhores jogadores locais e aplicou uma goleada por 4 a 1, neste domingo (04). O Hong Kong Stadium ficou completamente lotado com 40 mil pessoas para ver o craque argentino, mas ele não entrou em campo.

Assim, após a partida o técnico Tatá Martino explicou que decidiu preservar Messi devido a uma pequena lesão.

“Peço desculpa aos adeptos e entendo o desapontamento, mas Messi tinha uma pequena lesão que podia ter-se agravado se tivesse participado no jogo. Por isso decidimos que não jogaria”, esclareceu o comandante.

Além do craque argentino, Suárez também foi mais um que ficou somente no banco de reservas. Das grandes estrelas do elenco participaram do amistoso o lateral-esquerdo Jordi Alba e o volante Sergio Busquets. Messi apenas participou de uma atividade com crianças antes do jogo.

Outra grande figura que esteve no campo foi David Backham, um dos proprietários do Inter Miami. No dia anterior ao duelo, o estádio também alcançou sua lotação para somente ver o melhor jogador do mundo treinar. Em seguida, o elenco irá para o Japão para encarar o Vissel Kobe, em novo amistoso, na próxima quarta-feira (07).

Aproveitamento de Messi e Inter Miami

Em seus últimos seis compromissos, o clube norte-americano conquistou apenas um resultado positivo. Exatamente este último quando goleou o combinado de Hong Kong por 4 a 1. Em contrapartida, perdeu para New York City, FC Dallas, os amistosos com Al-Hilal e Al-Nassr, este último um placar elástico por 6 a 0. Além de um empate com a seleção de El Salvador também em duelo amigável.

