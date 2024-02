São Paulo escalado para a final da Supercopa Rei. Confira!

O São Paulo está escalado para encarar o Palmeiras neste domingo (04), às 16h, no Mineirão, pela Supercopa Rei do Brasil. E o Tricolor Paulista terá um grande desfalque para a decisão. Afinal, o atacante Lucas não conseguiu se recuperar a tempo e não vai encarar o Verdão em Belo Horizonte.

Aliás, o camisa 7 sequer estar no banco de reservas e fora da lista de relacionados. O corte do atacante chama a atenção já que ele viajou com o restante da delegação, ao contrário de James Rodriguez, que sequer veio para Belo Horizonte. Para o lugar de Lucas, Thiago Carpini surpreendeu e escalou Nikão entre os 11 titulares.

O jogador que estava emprestado ao Cruzeiro no ano passado e retornou este ano, tinha seu futuro quase certo como longo do Morumbi. Agora, o meia-atacante começa como titular na primeira final do ano para o São Paulo. Sinal que reconquistou seu espaço no Tricolor.

Assim, o São Paulo encara o Palmeiras com: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Nikão. Luciano e Calleri.

