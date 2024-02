Herói do título inédito do São Paulo, Rafael se emociona: ‘Nunca esquecerei’

O goleiro Rafael foi o herói do título inédito do São Paulo na Supercopa do Brasil ao defender as cobranças de Murilo e Piquerez na disputa por pênaltis contra o Palmeiras. Isso ocorreu após o empate sem gols diante do arquirrival na tarde deste domingo (4), no Mineirão.

Ao deixar o gramado, ele não esconde a emoção pela conquista com a camisa tricolor. De acordo com o goleiro, “nem nos melhores sonhos” imaginava viver esse momento especial.

Rafael recebeu em sua cabeça uma coroa de Clodoaldo, na edição que homenageou o Rei Pelé, e destacou que “esse dia será inesquecível”.

“Só tenho que agradecer por tudo que estou vivendo. Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar viver isso, conquistando títulos com o São Paulo, jogando. Sensação única, homenagem ao nosso Rei que se foi, mas que deixou muitas coisas. Vamos viver ele por muito tempo. Tenho certeza que nunca mais vou esquecer esse dia na minha vida”, disse ele, em entrevista à Rede Globo.

O goleiro também enalteceu o empendo do elenco são-paulino na conquista de mais um troféu.

“Fico muito feliz de ter ajudado, esse time merece demais, trabalhamos muito. Muito feliz de conquistar mais um título com essa camisa”, acrescentou.

Desde Rogério Ceni que o Tricolor Paulista não conseguia firmar um camisa 1. A história mudou a partir da temporada passada, com Rafael se destacando entre as traves. No ano passado, ele superou a marca de 28 jogos sem sofrer gols no ano, marca que durava desde 2007.

Ao completar a marca, o goleiro revelado pelo Cruzeiro se igualou a Ceni, último a alcançar a marca, além de Zetti, Waldir Peres e Sergio Valentim, os únicos a conseguirem a proeza.

