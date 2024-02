Guilherme marca duas vezes e Santos derrota o Guarani

O Santos venceu o Guarani por 1 a 0 na Vila Belmiro, na noite deste domingo (4/2), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O gols foram do atacante Guilherme, ambos no segundo tempo. Com o resultado, o Peixe disparou ainda mais na liderança do Grupo A da competição, com 12 pontos. O Guarani é o lanterna do Grupo B, com quatro pontos.

Na próxima rodada o Santos, novamente na Vila, faz o clássico com o Corinthians, quarta-feira (7). O Guarani, da mesma forma, também joga em casa: recebe a Inter de Limeira, quinta-feira (8).

Primeiro tempo

Mesmo atuando fora de casa, foi o Guarani quem tomou a iniciativa nos primeiros minutos da partida. Sendo assim, criou logo duas boas oportunidades de abrir o marcador. Derek aproveitou falha da defesa e só não fez 1 a 0 porque João Paulo salvou, aos dois minutos de jogo. Aos 11, Anderson Leite recebeu na área e bateu cruzado, mas mandou pra fora. A partir daí o Santos acordou e tomou as rédeas do jogo. Entretanto, isso não se traduziu em gols.

Na primeira grande oportunidade do Peixe, Diego Pituca pegou rebote após cruzamento da esquerda de Felipe Jonatan e carimbou a trave, aos 31 minutos. Perto do fim da primeira etapa, aos 42, foi a vez de Otero receber na marca do pênalti e errar por muito pouco.

Santos melhora no segundo tempo

Ao contrário da primeira etapa, foi o Santos que inciou a segunda em cima do adversário. Desse modo, já fazia por merecer a abertura do placar quando Guilherme sofreu pênalti de Heitor aos 10 minutos. Dois minutos depois, o próprio atacante bateu e fez 1 a 0.

Dono do jogo, o Peixe seguiu com o domínio total das ações. O Guarani inegavelmente se abateu com o gol e se tornou presa fácil. Assim, Willian Bigode e Aderlan quase ampliaram o placar. O segundo gol, contudo, veio novamente com Guilherme. Agora com bola rolando, Guilherme recebeu de Morelos na esquerda, avançou, bateu cruzado e decretou a vitória santista.

SANTOS 2X0 GUARANI

5ª rodada do Paulistão-2024

Data: 4/2/2024

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

SANTOS: João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Kevyson, Intervalo (Hayner, 3’/2°T)); João Schmidt (Rincón, 36’/2°T), Diego Pituca, Otero e Cazares (Morelos, 29’/2°T); Julio Furch (Willian Bigode, Intervalo) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille

GUARANI: Douglas Borges, Heitor (Marcio Silva, 33’/2°T), Léo Santos, Rayan e Helder (Marlon Douglas, 33’/2°T); Camacho (João Victor, 16’/2°T), Anderson Leite e Matheus Bueno; Reinaldo (Régis, 16’/2°T), Derek (Chay, 38’/2°T) e Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer

Gols: Guilherme (12’/2°T)

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Márcio Henrique de Gois

Cartão Amarelo: Joaquim, João Schmidt (SAN); Camacho, Heitor, Anderson Leite, Helder (GUA)

Cartão Vermelho: –

