Gabigol perde pênalti no fim, e clássico entre Flamengo e Vasco termina empatado

O primeiro clássico carioca de 2024 terminou com empate. Apesar Vasco e Flamengo terem protagonizado lances em que, de modo surpreendente, a bola não balançou as redes, o 0 a 0 insistiu até o fim no placar. Os arquirrivais mediram forças no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

Vegetti teve duas chances claras e, em uma delas, viu Léo Pereira tirar uma bola em cima da linha após cabeceio do argentino. Pelo lado rubro-negro, Arrascaeta e Fabrício Bruno desperdiçaram boas oportunidades, e Gabigol perdeu pênalti aos 43 minutos da segunda etapa.

Primeiro tempo

Mesmo com a distância técnica entre as equipes, o Rubro-Negro não conseguiu superar a defesa adversária. O time dominou as ações no meio-campo e pressioonou na saída de bola. O Cruz-Maltino, por outro lado, respondeu apenas com escapadas em bolas longas, em especial com David. Fabrício Bruno e Arrascaeta, duas vezes em cabeceio, tiveram boas oportunidades. Mas a melhor chance foi do time de São Januário, com Vegetti de cabeça. A bola passou por Rossi, mas Léo Pereira fez um movimento espetacular para salvar em cima da linha.

Segundo tempo

As equipes se soltaram mais na volta do intervalo: o Flamengo dentro do que se propôs a fazer desde o começo da partida, e o Vasco a partir das substituições promovidas por Ramón Díaz. Antes das mexidas, porém, os cruz-maltinos perderam uma chance inacreditável. Após cruzamento de Piton e falha de Rossi, a bola bateu em Varela, e Vegetti desperdiçou uma chance inacreditável. Primeiro, Léo Pereira travou, depois a bola tocou na trave e voltou no zagueiro até ficar nas mãos de Rossi. Aos 40, Arrascaeta recebeu de Gerson dentro da área e foi derrubado por João Victor. Mas Gabigol parou no goleiro Léo Jardim, que fez ótima defesa e assegurou o empate.

VASCO 0×0 FLAMENGO

6ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 4/2/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 56.318 presentes

Gol: –

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel (Robert Rojas, 23’/2ºT), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair (Mateus Carvalho, 10’/1ºT) e Payet; David (Adson, 23’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De la Cruz (Luiz Araújo, 31’/2ºT); Everton Cebolinha (Bruno Henrique, 21’/2ºT) e Pedro (Gabigol, 20’/2ºT). Técnico: Tite

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Gustavo Mota Correia

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Léo, Payet, David, Mateus Carvalho (VAS); Pulgar, Gerson (FLA)

