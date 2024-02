Artilheiro da noite, Guilherme diz que Santos foca na reconstrução

Guilherme foi o destaque do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, na noite deste domingo (4), pelo Campeonato Paulista. O atacante marcou os gols da partida, ambos no segundo tempo. Após o jogo, ele disse que o clube está em um início de processo de reconstrução por conta do rebaixamento no Brasileirão do ano passado. Apesar do momento inédito pelo qual a instituição passa, o jogador vê a temporada com otimismo.

“Os que chegaram e também os que ficaram estão primordialmente com o mesmo objetivo. Estamos com o mesmo pensamento, que é a reconstrução do Santos. Todos remando para o mesmo lado, com o mesmo propósito. Para nós é uma honra e uma responsabilidade vestir essa camisa. Aqui é onde o Pelé jogou e fez muitos gols, muitas magias” afirmou.

Guilherme agradece companheiros e família

Egresso do Fortaleza, Guilherme chegou com fama de artilheiro e, afinal, começou a confirmá-la neste domingo. Dessa forma, não faltou gente a quem dedicar os gols marcados.

“Primeramente honrar a Deus por essa noite. Estava buscando esse primeiro gol, trabalhando. Então estou muito feliz e dedico tudo isso aos meus filhos, família, meus pais, minha esposa. Muita gente sempre torcendo por mim. Dedico ao grupo também, companheiros sensaciconais. E essa torcida, por fim, fez mais uma vez uma bela festa. Tenho certeza de que vai ser um ano muito bom para todos”, concluiu.

