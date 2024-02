Tite diz que Flamengo ainda está em evolução na temporada

Depois do empate sem gols com o Vasco, neste domingo (04), o técnico Tite analisou a partida. Ele, inclusive, afirmou que faltaram objetividade e poder de decisão ao Flamengo. No entanto, o treinador reforçou que o Fla ainda está em início de temporada.

“No jogo, fizemos a iniciação e construção média com qualidade. Faltou objetividade e finalização. Não de bola aérea, mas de infiltrações. No segundo tempo, teve infiltração e finalização. Também vimos que o adversário as bloqueava. É um processo de evolução da equipe, neste último terço. Da melhor escolha, da finalização…”, comentou Tite.

Tite também criticou a bola do Campeonato Carioca, assim como o gramado do Maracanã. Ele, aliás, argumentou que a pelota da competição tem atrapalhado o Flamengo neste início de ano. O Fla, inclusive, soma nove pontos após cinco rodadas, afinal, são duas vitórias e três empates. Dessa forma, está em sexto lugar, um atrás do Boavista, último time do G4. O Fla, porém, tem uma partida a menos.

Sob o comando de Tite, o Flamengo de 2024 tem duas vitórias e um empate no Carioca, além de um triunfo e uma igualdade em amistosos. Dessa forma, o Rubro-Negro está invicto com ele nesta temporada.

“A percepção que eu tenho é só minha. Não falei com os atletas. O campo ficou mais rápido, sim, é sempre uma bola mais rápida. Estou relutando para dizer que a bola… A bola é difícil. A qualidade… O problema não é do campo. A bola é mais do que o campo. Não acredito que o campo teve influência”, acrescentou Tite.

