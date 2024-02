Léo Jardim agradece ao preparador de goleiros do Vasco

No início do ano, o Vasco contratou o preparador de goleiros argentino Enzo Noce. A indicação foi do técnico Ramón Díaz, com quem trabalhou no Pyramids, do Egito, e no Libertad, do Paraguai. Neste domingo (4), nos minutos finais do clássico com o Flamengo, o goleiro Léo Jardim defendeu um pênalti cobrado por Gabigol e garantiu o 0 a 0 no placar. Após o jogo, ele falou que, ao lado do novo profissional do clube, estudou o camisa 10 rubro-negro.

“Contei com a ajuda do preparador. Durante a semana estudamos os cobradores e, claro, o Gabriel. Sempre buscamos ter uma base sobre o que podemos fazer nesses momentos. Dentro do jogo sempre tem o andamento de como tudo vem acontecendo, mas estudar é muito importante. Fico felz de poder ajudar defendendo o pênalti”, celebrou.

Léo Jardim mantém otimismo para a temporada

O Vasco perdeu para o Nova Iguaçu no meio de semana. Com o empate deste domingo, somou apenas um ponto nos últimos dois compromissos. Dessa forma, ocupa apenas a sétima posição na tabela do Carioca após seis rodadas. Apesar disso, o goleiro manteve o otimismo em relação à sequência do clube na competição.

“Obviamente a gente gostaria de resultados melhores. Mas é o começo da temporada. Temos, inegavelmente, situações que precisamos ajustar. Contudo, é continuar trabalhando. Temos jogos pela frente e vamos seguir no foco. As coisas vão melhorar”, projetou.

