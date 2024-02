Emiliano Díaz diz que Veggeti está com fissura na costela

Após o jogo com o Flamengo, com quem o Vasco empatou em 0 a 0 neste domingo (4), foi o auxiliar técnico Emiliano Díaz quem atendeu a imprensa na sala de entrevistas coletivas. Dentre outros assuntos, acabou por revelar que o atacante Vegetti vem atuando com fissura em uma das costelas. Após o classico, afinal, a tendência é a de que o argentino trate do problema.

“Ninguém sabe até porque eu e o Ramón pedimos que não vazasse. Mas o Pablo (Vegetti) está com uma fissura na costela. Vem jogando com apenas 30% do seu potencial. E o faz pelo líder fantástico que é. Agora sim ele vai parar para se tratar”, revelou.

Emiliano Díaz pede reforços para o elenco

Ao comentar sobre o jogo, Díaz fez questão de exaltar a defesa de Léo Jardim no pênalti batido por Gabigol, já nos minutos finais da partida. O auxiliar elogiou o goleiro: É um dos nossos líderes. É o melhor goleiro do Brasil, na minha humilde opinião. Tem força mental, é goleiro de time grande. Quando precisamos, ele aparece”.

Por fim, Emiliano Díaz comentou sobre a necessidade de reforços:

“Estamos curtos. Fizemos algo inegavelmente absurdo ano passado. Por isso acreditamos muito no grupo que temos. Mas precisamos de mais”.