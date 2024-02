Inter de Milão bate Juventus e amplia frente na ponta do Italiano

Líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão levou a melhor no clássico diante da Juventus, pela 23ª rodada. Neste domingo (4), no San Siro, fez 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Federico Gatti, contra, aos 36 minutos da primeira etapa.

No lance que definiu o duelo, Barella fez cruzamento da direita, e o zagueiro Federico Gatti anotou contra ao tentar impedir o arremate de Marcus Thuram.

Com o resultado, os Nerazzurri ampliam a frente na dianteira do campeonato, agora com 57 pontos. Contudo, a ‘Velha Senhora’ permanece na cola, em segundo na tabela, com 53. A equipe de Turim, porém, tem um jogo a mais do que o rival de Milão.

Confira a classificação do Italiano