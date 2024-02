Poucos amigos e provocação. Como foi o reencontro de São Paulo e Caio Paulista

O São Paulo conquistou a Supercopa Rei do Brasil, ao vencer o Palmeiras nos pênaltis, no Mineirão, neste domingo (04). Contudo, entre comemorações e brincadeiras, um ex-jogador do Tricolor Paulista sofreu com as gozações. Afinal, Caio Paulista não escapou das provocações após ser vice-campeão com o Verdão.

O lateral protagonizou a maior polêmica da última janela de transferência. Após se destacar com a camisa do São Paulo e conquistar a Copa do Brasil, o jogador estava apalavrado com o Tricolor para permanecer. Contudo, após algumas indefinições na negociação, Caio Paulista fechou com o Palmeiras e ”pulou o muro”. O termo é conhecido por conta das duas equipes serem vizinhas.

Caio Paulista saiu do São Paulo cheio de marra e agora é vice para o tricolor. Que situação. pic.twitter.com/fZujIk3fQe — ⚽ (@DoentesPFutebol) February 4, 2024

Após o Choque-Rei, circulou nas redes sociais uma imagem do jogador om cara de “poucos amigos” após a derrota do Palmeiras. O registro é do momento em que os jogadores do Verdão esperavam no gramado pela premiação do rival. Quase simultaneamente, a torcida do São Paulo passou a provocar o jogador com gritos de “não preciso de você”

Após a partida, o atacante Luciano respondeu de forma curta sobre o ex-jogador do Tricolor.

“Caio Paulista agora é nosso adversário. Não tenho nada para falar para ele”, disse o camisa 10.

Delegação provoca Caio Paulista no voo de volta para São Paulo

Contudo, na volta da delegação São Paulina para casa, a provocação aconteceu dentro do próprio elenco. Em live feita pelo volante Luan, o lateral-direito Rafinha usou do bom humor e fez um repente criado na hora, provocando Caio Paulista.

“Teve gente que pulou o muro, e foi vice-campeão. E aí, meu parceiro, só não vou dar um couro. Ficou com a medalha de prata, nós ficamos com a de ouro”, cantou Rafinha.

Rafinha: “Teve gente que pulou o muro, e foi vice-campeão. E aí, meu parceiro, só não vou dar um couro. Ficou com a medalha de prata, nós ficamos com a de ouro”. ÍDOLO DEMAIS!!! HAHAHAHA pic.twitter.com/aimtmMPrks — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) February 5, 2024

O fato é que o São Paulo venceu o primeiro confronto com Caio Paulista e mostrou que não sente falta do lateral neste momento da temporada. As equipes ainda disputam o Paulistão e o Brasileiro e novos encontros vão acontecer. Além disso, existe a possibilidade dos clubes se cruzarem na Copa do Brasil e na Libertadores.

