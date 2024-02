Luiz Henrique desembarca no Rio: ‘Tudo para ajudar o Botafogo’

Novo reforço do Botafogo, Luiz Henrique já está na área. Na noite do último domingo (4), recebido por torcedores, o atacante desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e falou algumas palavras como novo jogador do Glorioso.

“Ainda não caiu minha ficha. Um moleque que saiu do nada agora está sendo o jogador mais caro do futebol brasileiro. Isso é um orgulho para mim e para a minha família. Agora é continuar trabalhando firme e fazer de tudo para ajudar o Botafogo.

De fato, Luiz Henrique superou nove jogadores do Flamengo para ficar no topo da lista das contratações mais caras de todos os tempos. Para tirá-lo do Betis, da Espanha, o Botafogo gastou 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões). Ele assinou com o clube contrato até 2028.

Com nome no BID e, portanto, regularizado, Luiz Henrique pode estrear pelo Botafogo nesta quarta-feira (7), contra o Flamengo, no Maracanã, pela sétima rodada desta edição do Campeonato Carioca.

