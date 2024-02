Carpini ressalta força do elenco, após conquista da Supercopa

Thiago Carpini não conseguiu esconder sua felicidade após conquistar seu primeiro troféu pelo São Paulo. O Tricolor bateu o Palmeiras nos pênaltis, neste domingo (04), no Mineirão e conquistou a Supercopa Rei do Brasil. Em coletiva após a partida, o treinador ressaltou a força do grupo e diz que todos estão prontos para entrar e serem titulares.

“Verdade, respeito, cobrança e trabalho. Trabalho com mais jovem, com mais experiente. Costumo trabalhar bem com grupo, com elenco, não com os atletas que vão iniciar a partida, mas procura dar informação a todos eles. Então isso mostra como nosso grupo é forte, como o São Paulo é forte, principalmente dessa maneira, quando estamos juntos”, disse Carpini.

A resposta leva muito em consideração o que Carpini fez durante o Choque-Rei. Nikão, que estava praticamente descartado do São Paulo, foi titular no lugar do lesionado Lucas. Além disso, Michel Araújo, que não jogou nenhuma partida no ano, entrou no intervalo e fez boa partida.

Carpini ressalta força do elenco dando Moreira como exemplo

Contudo, quem chamou a atenção no final foi Moreira. Afinal, o lateral-direito de 19 anos entrou no segundo tempo, no lugar do experiente Rafinha e aparentou não ter sentido a pressão da final. Carpini ressaltou a força do elenco citando o garoto e diz que o São Paulo é uma família.

“Levando em consideração que o Moreira teve um começo de pré-temporada comprometido, controlando a carga, com problema físico. Então olha quanta coisa boa. O Rafinha sentiu, Igor Vinícius estava fora e ainda tínhamos o Moreira, que entrou e fez uma grande partida. Foi importantíssimo. Ele salvou uma bola que era a mesma sensação de fazer um gol. Não só o Moreira, mas a entrada do Erick, do Ferreira. Você vê a alegria do Luiz Gustavo, parece que conquistou seu primeiro título. Um cara que em dois jogos fez dois gols e hoje sequer participou. Então esse é o São Paulo, é o nosso grupo. É realmente uma família e nunca vamos perder isso, porque nos faz mais forte”, finalizou o treinador.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.