Com Douglas Costa no banco, Diniz esboça escalação do Fluminense

Após comandar um treino na manhã desta quarta-feira (07/02), Fernando Diniz encerrou os preparativos para partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa. O técnico, dessa forma, indicou que pretende ir com força máxima no próximo compromisso do Campeonato Carioca. A informação é do “ge”.

Escalação do Fluminense

Fernando Diniz poupou alguns jogadores tricolores no último domingo (04/02). No entanto, deve utilizar os titulares no próxima rodada do Campeonato Carioca. O técnico vem realizando testes e aplicando treinos intensos nestas primeiras semanas de pré-temporada. Afinal, os olhares do treinador estão voltados para disputa da Recopa Sul-Americana, que acontece entre os dias 22 e 29 de fevereiro.

Além da presença dos titulares em campo, é possível que aconteça uma estreia nesta quinta-feira (08/02). Afinal, Douglas Costa vem treinando normalmente nos últimos dias, vai ser relacionado pela primeira vez e pode disputar sua primeira partida oficial. O atacante estava no Los Angeles Galaxy e é um dos reforços do clube para 2024.

A provável escalação do Fluminense conta com Fábio, Guga (Samuel Xavier), Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Keno; Arias e Cano. A ideia é que Douglas Costa fique no banco de reservas e entre no decorrer do segundo tempo.

Aliás, Fluminense e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira (08/02), às 21h30, no Maracanã, pela sétima rodada da Taça Guanabara. Assim, os jogadores tricolores vão encontrar os torcedores no Maraca pela primeira vez em 2024.

