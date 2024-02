Ex-gerente de conta de Dudu é citado em venda de carro com assinatura falsa

Ex-gerente da conta bancária de pessoa jurídica do atacante Dudu, do Palmeiras, Joelson Aguilar dos Santos foi citado em depoimento na Polícia Civil. Na situação, ele foi responsabilizado pela venda com assinatura falsa de um carro registrado na empresa do jogador, segundo informou o “ge”.

Há uma investigação em curso sobre a baixa de R$ 18 milhões nas contas do atleta com transações e assinaturas falsas. Joelson foi gerente das contas de Dudu no banco Bradesco até o fim de 2022. Quando os advogados do atleta iniciaram os contatos com a instituição bancária para averiguar transferências, chegou a informação do desligamento do profissional.

Do mesmo modo, na investigação, foi citado, também, o comprador de uma Mercedes GLA 250, avaliada em R$ 180 mil. O carro era registrado na empresa de Dudu e foi vendido com assinatura falsa. O atleta, aliás, não sabia do caso. Joelson quem fez a transação.

Na investigação, ainda, o comprador contou que adquiriu o veículo no início de 2023 na loja Léo Multimarcas, em Carapicuíba-SP.

O depoente explicou ainda que Joelson se apresentou como assessor de Dudu e que tinha abandonado a carreira bancária. No entanto, ele explicou que ficou seis meses com o carro sem conseguir transferir por causa de débitos pendentes.

DUDU NÃO SABIA DAS TRANSAÇÕES

O homem que comprou o carro contou ainda que o recibo já saiu da loja com a assinatura falsa do Dudu. Agora, a polícia aguarda o contrato de compra para dar sequência na investigação.

A defesa de Joelson ainda não se pronunciou sobre o caso. Assim como a loja Leo Multimarcas também não respondeu a questionamentos.

Dudu segue em recuperação de uma lesão grave no joelho. A tendência é que ele volte a jogar a partir de maio no Palmeiras.

