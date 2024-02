Corinthians tem retrospecto positivo nos últimos duelos contra o Santos

Santos e Corinthians duelam nesta quarta-feira (07), às 19h30, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida marca um clássico entre equipes de momentos diferentes. Afinal, o Alvinegro Praiano vive grande fase, enquanto o clube do Parque São Jorge não vence há quatro partidas. Contudo, no retrospecto recente, o momento é completamente o oposto, com vantagem do Timão em cima do Peixe.

Isso porque o Corinthians saiu mais feliz nos últimos sete confrontos diante do Santos. Neste período foram três vitórias do Timão, três empates e apenas uma vitória do Peixe. Contudo, este triunfo do Alvinegro Praiano aconteceu pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. Na ocasião, o time da baixada venceu por 1 a 0, mas como havia perdido por 4 a 0 no duelo de ida, acabou eliminado do torneio.

O último clássico que o torcedor santista saiu realmente sorrindo aconteceu na fase de grupos do Paulistão de 2022. Na ocasião, o Peixe bateu o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, com dois gols de Marcos Leonardo.

Aliás, o palco da partida desta quarta-feira também chama a atenção, já que nos últimos três clássicos alvinegros na Vila Belmiro, o Corinthians venceu duas vezes, além de somar um empate. Assim, o Peixe tenta voltar a vencer seu rival diante de seu torcedor após um bom tempo.

Como chegam Santos e Corinthians no clássico

O Peixe chega empolgado, já que venceu quatro das cinco partidas até aqui no Estadual e é o líder do Grupo A, com 12 pontos. Por outro lado, o Timão vive momento totalmente contrário, já que perdeu quatro dos cinco jogos no Paulistão. Assim, o Alvinegro é o lanterna da Chave B e está na zona de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.