Público ruim x aproveitamento bom: Palmeiras volta à Arena Barueri

O Palmeiras encara o Ituano nesta quinta-feira (08), às 21h, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida vai acontecer na Arena Barueri, já que o Allianz Parque segue interditado para a troca do gramado sintético. Contudo, o estádio, que se tornou a segunda casa do Verdão, é um misto de emoções. Afinal, o Alviverde tem grande aproveitamento no local, mas não costuma ter um grande público.

Desde que o Allianz Parque foi inaugurado, no final de 2014, o Verdão passou a utilizar o estádio na região metropolitana de São Paulo em algumas das oportunidades que não pôde contar com sua casa. Neste período, o Palmeiras conquistou 75% dos pontos disputados no estádio. Foram oito jogos (seis como mandante e dois como visitante). A equipe venceu seis vezes e perdeu duas.

E as duas derrotas aconteceram justamente em 2023, ano em que o Verdão mais jogou na Arena Barueri no período. Diante do Água Santa, o time comandado por Abel Ferreira foi derrotado no jogo de ida da final do Paulistão. O outro revés acabou sendo contra o Santos, pelo Brasileirão. Contudo, no mesmo ano, o Alviverde conseguiu vitórias importantes diante de Athletico e Internacional, que o impulsionaram na conquista do torneio nacional.

Aproveitamento bom, público ruim

Apesar de já considerar a Arena Barueri como uma segunda casa, o torcedor do Palmeiras não costuma lotar o estádio quando o Verdão joga no local. Para a partida contra o Ituano, cerca de 6.500 ingressos foram vendidos antecipadamente. O Alviverde não espera que tenha lotação máxima no embate.

Para efeito de comparação, o Palmeiras tem uma média de 37 mil torcedores presentes no Allianz Parque. Contudo, quando a partida vai para a Arena Barueri, essa média cai para 14 mil adeptos.

A torcida do Palmeiras também não gosta de se deslocar para o estádio. Muitos adeptos reclamam que se o jogo for muito cedo, é difícil de chegar na Arena Barueri. Se a partida começa mais tarde, é complicado de voltar para casa.

Por fim, o que pesa a favor da torcida é que o valor do ingresso costuma abaixar em relação ao Allianz Parque. Entretanto, o custo para chegar em Barueri é maior do que se deslocar para a zona norte de São Paulo.

Palmeiras terá outros jogos em Barueri até o retorno ao Allianz

Além do jogo contra o Ituano, nesta quinta, o Verdão também enfrentará o rival Corinthians, no próximo dia 18, às 18h, na Arena Barueri. Aliás, será a segunda vez que as equipes vão se enfrentar no estádio. A primeira aconteceu em 2022, com vitória do Palmeiras por 3 a 0.

A decisão do Palmeiras em atuar esse dois próximos jogos na Arena Barueri se dá pelo problema do gramado sintético do Allianz Parque. Na semana passada, o clube decidiu que não jogaria mais em seu estádio até que a WTorre fizesse uma manutenção no piso. Após um longo imbróglio, a empresa responsável pelo local iniciou a troca da grama.

A Federação Paulista de Futebol também interditou o local. Contudo, só irá liberar depois que houver uma nova inspeção para decidir se está em condições de receber jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.