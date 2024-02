Santos estuda reintegrar Dodô após lesões no elenco

O lateral-esquerdo Dodô pode ganhar uma sobrevida no Santos. Isso porque outro jogador da posição, Kevyson, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, na vitória sobre o Guarani, pelo Campeonato Paulista. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia ainda nesta semana. A tendência é que fique fora de combate de seis a nove meses. Assim, o Peixe estuda reintegrar o veterano para ser o substituto imediato de Felipe Jonatan.

Dodô está afastado do elenco principal desde o início da temporada. Isso porque o Peixe tinha três laterais canhotos disponíveis no grupo: Felipe Jonatan, Kevyson e Jorge. Por isso, o veterano recebeu o comunicado que estava livre para procurar um novo clube. Contudo, os acontecimentos recentes fizeram com que o clube repensasse sua saída.

Jorge ainda se recupera de uma lesão sofrida no ano passado e está longe de chegar em sua forma física ideal. Aliás, ele ainda sequer está inscrito no Paulistão. Já Kevyson, com sua lesão, só deve voltar no final da temporada. Além disso, Felipe Jonatan não está 100%, já que trata de um edema na coxa esquerda.

Diante do cenário, a comissão técnica do Santos terá uma reunião com a diretoria ainda para debater a situação de Dodô. Há a possibilidade de que o jogador seja reintegrado ao grupo e inscrito no Paulistão para suprir a carência.

Outra opção do Santos é subir o jovem Souza, do sub-20. O técnico Fábio Carille vem observando o jogador e não descarta promovê-lo ao time principal. Contudo, precisará de um tempo para acostumá-lo a equipe.

