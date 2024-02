777 veta as possíveis contratações de Liziero e Wallisson para o Vasco

O Vasco terá que prolongar sua busca por reforços no mercado. Isso porque em pouco mais de uma semana sofreu a perda de dois jogadores importantes por lesão grave. Tratam-se dos volantes Jair e Paulinho. Com isso, o diretor de futebol do clube carioca, Alexandre Mattos, indicou alguns nomes como peças de reposição à 777 Partners. Dois desses potenciais reforços são os meio-campistas Liziero, que está no futebol suíço, e Wallisson, do Athletic. Contudo, a empresa norte-americana rejeitou ambos como possíveis contratações.

Ao ser questionado se o Cruz-Maltino prolongaria sua atuação no mercado, Mattos revelou que fez algumas sugestões à 777 Partners. No caso, de atletas com características semelhantes às de Jair e Paulinho.

“Em menos de 24h eu dei duas, três opções (para suprir as ausências de Paulinho e Jair). Estou aguardando aprovarem”, admitiu o dirigente.

Trajetória das indicações de Mattos

O interesse do Gigante da Colina em Wallisson foi antecipado pelo Jogada10. Alexandre manteve frequentes contatos com Fábio Mineiro, dirigente do Athletic. Entre um dos temas em pauta, o diretor de futebol do Vasco sinalizou o desejo de contar com o volante e que planejava enviar uma proposta.

O jogador se destacou na edição de 2022 do Campeonato Mineiro e foi para a Ponte Preta, onde teve bom desempenho na Série B daquele mesmo ano. Por isso, chamou a atenção do Cruzeiro, Botafogo e do próprio Cruz-Maltino. A Raposa foi quem venceu a concorrência. No entanto, Wallisson teve problemas disciplinares e teve curta passagem de 22 partidas pela Raposa. Até que foi atuar no Moreirense, de Portugal, ainda em 2023, e retornou ao Athletic para esta temporada.

Já Liziero teve passagens por São Paulo, Internacional e Coritiba. O volante é uma revelação das categorias de base do Tricolor Paulista, apontado com bastante potencial. Entretanto, conviveu com lesões que o atrapalharam no momento de engatar uma boa sequência de jogos na carreira.

Atualmente, ele defende o Yverton Sport, da Suíça, por empréstimo até junho de 2024. Vale ressaltar que seus direitos econômicos ainda pertencem ao São Paulo.

Vasco sofre com lesões de Jair e Paulinho

Jair e Paulinho sofreram lesões graves em um intervalo de uma semana. O primeiro teve o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Já o segundo teve a mesma contusão, mas no joelho direito. Normalmente, o período de recuperação nestes casos é de seis a oito meses. Ou seja, ambos perderão grande parte da temporada.

Além disso, tal situação forçará o Gigante da Colina a seguir no mercado atrás de peças de reposição, mas de maneira cautelosa. Até porque as duas contratações nesta janela para o meio de campo não têm as mesmas valências de Jair e Paulinho. Isso em uma avaliação inicial da comissão técnica sobre Galdames e Sforza.

