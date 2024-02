Empresário de LH afirma que Botafogo quer montar um supertime

Um dos empresários do atacante Luiz Henrique, Amaury Nunes afirmou que o novo reforço do Botafogo é parte de um projeto ambicioso do dono da SAF do Alvinegro, John Textor. Assim, a ideia do magnata norte-americano é, inclusive, montar um supertime e ser campeão o mais rápido possível, segundo contou o agente, em entrevista ao “Canal do Nicola”.

“Ele queria, obviamente, ser campeão no ano passado e continua querendo ser campeão agora. É um amante não só do futebol, mas um cara que aprendeu a amar o Botafogo. Ele é o menos culpado das coisas não terem se encaixado no final. Se não tivesse o investimento do Textor, provavelmente, o Botafogo estaria brigando para não cair. A torcida tem que ter um carinho pelo Textor, porque ele está fazendo o que pode. O esforço que ele fez para trazer o Luiz Henrique foi fora do normal”.

Botafogo sempre monitorou LH

Textor, municiado pela equipe de scout, estava de olho em Luiz Henrique há muito tempo. Não descobriu, portanto, a fera recentemente. O sócio majoritário do futebol do Botafogo queria levar a fera em 2022, assim que o clube mudou do modelo associativo para o de clube-empresa.

“Tínhamos acabado de vender o Luiz para o Betis (ele estava no Fluminense). Dessa vez, ele entrou em contato e falou que queria comprar o Luiz Henrique (o clube espanhol só aceitava vendê-lo). Inicialmente, era para o Lyon, não tinha vaga de estrangeiro nesse meio de temporada, aí surgiu o Botafogo. O Textor foi lá, conversou com ele, explicou que o Botafogo precisava de um cara do nível do Luiz Henrique. Foi todo um trabalho de convencimento, todas as partes participaram. O esforço de Textor por LH foi muito acima dos outros clubes”, completou Amaury.

O atacante chegou no último domingo (4) e foi apresentado na terça-feira (6). Agora, nesta quarta-feira (7), deverá estrear pelo Botafogo no clássico contra o Flamengo. Luiz Henrique assinou contrato com o Mais Tradicional até 2028. Ele é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Glorioso pagou 20 milhões de euros (R$ 106,6 mi) ao Betis.

