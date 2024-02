Cebolinha vai alcançar marca importante no jogo entre Flamengo e Botafogo

O clássico entre Flamengo e Botafogo promete ser especial na carreira de Everton Cebolinha. O atacante rubro-negro deve iniciar novamente como titular e vai completar 100 jogos pelo clube. O jogador viveu altos e baixos ao longo de sua passagem, mas atualmente vive um momento único no Rio de Janeiro.

Chegada ao Flamengo

Aliás, Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em junho de 2022. O atacante desembarcou no Rio de Janeiro com uma expectativa muito alta da torcida. Afinal, os dirigentes rubro-negros desembolsaram R$ 73 milhões pela contratação do jogador. O atleta pertencia ao Benfica na época e colecionava convocações para Seleção Brasileira.

Os primeiros meses do atacante no clube não foram positivos. O atacante demorou para adquirir confiança nos jogos e não conseguiu corresponder ao investimento de imediato. O jogador, por outro lado, esteve em campo nas duas principais decisões da temporada e participou dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022.

Apesar dos títulos conquistados, Cebolinha não conseguiu apresentar boas atuações no começo de 2023. O atacante, dessa forma, se tornou alvo de parte da torcida e recebeu vaias em alguns jogos no Maracanã. O jogador vivia uma situação delicada no clube, até que Tite resolveu assumir um novo desafio na carreira.

Ascensão de Cebolinha

Tite chegou ao Flamengo em outubro de 2023. Assim, Cebolinha ganhou mais minutagem em campo e encontrou uma luz que parecia ter se apagado. O atacante, dessa forma, embalou uma sequência de atuações positivas, se tornou titular absoluto da posição e acabou sendo um dos destaques da reta final do Brasileirão.

Tite e Cebolinha se conhecem desde outros carnavais. Afinal, ambos trabalharam juntos na Seleção Brasileira e contam com um bom relacionamento fora de campo. A chegada do técnico, dessa forma, se tornou determinante para ascensão do atacante no Rio de Janeiro.

“Fiquei muito feliz (chegada do Tite), porque era um treinador que eu já conhecia, que também já me conhecia, tinha confiança no meu trabalho. Afinal, peguei quatro anos sendo convocado por ele na Seleção. Isso facilitou muito mais. Quando ocorrem muitas trocas de treinador no ano é sempre muito difícil, porque são metodologias diferentes, são culturas diferentes, estilos de jogo diferentes. Então isso me favoreceu bastante, porque era um treinador que eu já conhecia junto com a sua comissão”, disse Cebolinha ao “ge”.

Com 99 jogos e 11 gols, Cebolinha viveu momentos de altos e baixos no Flamengo. O atacante vem se destacando nos últimos meses e atualmente é titular absoluto do clube. O jogador é uma das esperanças da torcida rubro-negra para 2024 e tem contrato na Gávea até o fim de 2026.

Aliás, Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (07/02), às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. A expectativa é que Cebolinha viva mais uma noite especial no Rio de Janeiro.

