Julgamento de Daniel Alves pode ser estendido e ganhar mais um dia

O julgamento do atleta brasileiro Daniel Alves, acusado de estupro contra uma jovem de 23 anos, em Barcelona, na Espanha, chegou ao terceiro dia. A expectativa era de finalizar nesta quarta-feira (7), no entanto, pode ser estendido para mais um dia.

Isso porque Daniel Alves vai prestar seu depoimento nesta quarta-feira. Aliás, o jogador deve apresentar sua quinta versão do caso. No entanto, a Justiça estuda a possibilidade de dar mais um dia para o caso. Afinal, se o depoimento do jogador se estender mais do que o esperado, a ideia é terminar na quinta-feira (8).

Daniel já deu diferentes versões sobre o caso. Ele já falou, por exemplo, que ficou pouco tempo no banheiro e, por fim, disse que, sim, teve relações sexuais com a mulher que o acusa, no entanto, de maneira consentida. O atleta nega o crime. Ele explicou que as mudanças de depoimento foram para manter seu casamento.

Nesta quarta-feira (7), afinal, será a primeira vez que Daniel Alves falará em público sobre o caso. Ele foi preso no dia 20 de janeiro de 2023, quando esteve na Espanha para o funeral da sogra.

Daniel Alves está sem esperança

De acordo com um colega de prisão do jogador, ele está sem esperança no julgamento. “Dani Alves considera o julgamento perdido, sabe que ninguém vai acreditar nele”, disse.

A advogada dele, Inés Guardiola, aliás, disse na última segunda-feira (5) que o jogador se diz vítima de um “tribunal paralelo”, feito pela opinião pública.

Caso seja condenado, Daniel pode pegar até 12 anos de prisão. O jogador está preso desde o dia 20 de janeiro de 2023 e já teve quatro pedidos de liberdade provisória negados pela Justiça da Espanha. A alegação é que o jogador poderia fugir para o Brasil e não cumprir uma eventual pena.

Relembre o caso

Daniel Alves foi preso em janeiro de 2023. Desde então, teve quatro pedidos de liberdade negados. O Ministério Público da Espanha pede que o jogador cumpra nove anos de prisão. Enquanto isso, a defesa da vítima pede 12.

Aliás, caso seja condenado, Daniel Alves terá que pagar € 150 mil (R$ 783 mil) à vítima, valor referente a danos morais e psicológicos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais:Twitter,InstagrameFacebook.