Carpini reencontra Água Santa pela primeira vez após campanha histórica

O São Paulo encara o Água Santa nesta quarta-feira (07), às 21h30, no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida marca o primeiro jogo do Tricolor após a conquista da Supercopa Rei do Brasil. Contudo, também será a primeira vez que Thiago Carpini vai reencontrar o time de Diadema, após uma temporada histórica com a equipe em 2023.

No ano passado, Carpini conduziu o Água Santa em uma campanha notável no Campeonato Paulista. O time, que havia se profissionalizado há pouco tempo, chegou à grande decisão do Paulistão sob o comando do treinador. Na campanha, o time de Diadema eliminou o São Paulo nas quartas e o RB Bragantino na semifinal. Na grande decisão, venceu o Palmeiras por 2 a 1 no jogo de ida, mas sofreu o revés por 4 a 0 no Allianz Parque e ficou com o vice-campeonato.

Contudo, mesmo perdendo a final, Thiago Carpini recebeu o prêmio de melhor treinador do Paulistão naquele ano e chamou a atenção de outros clubes brasileiros. Meses depois, acertou sua ida para o Juventude e foi responsável por conduzir a equipe gaúcha de volta à série A.

Carpini em outra realidade

Agora, Carpini vive uma realidade diferente. Afinal, com apenas cinco jogos à frente do clube, ele já conseguiu quebrar o tabu em Itaquera, contra o Corinthians, e levou o título inédito da Supercopa do Brasil, em cima do Palmeiras, no Mineirão. O treinador espantou a desconfiança de ser um treinador jovem para se consolidar em um clube multicampeão. Agora, reencontra seu ex-clube querendo confirmar que está em outro patamar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.