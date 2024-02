Companheiro de prisão de Daniel Alves em depoimento: 'Ele considera o julgamento perdido'.

O julgamento do lateral direito-brasileiro Daniel Alves retornou, na manhã desta quarta-feira (7), em Barcelona, na Espanha. Um companheiro de prisão do atleta foi ouvido como testemunha e falou sobre o que o ala acha sobre o julgamento.

Inicialmente, essa testemunha contou detalhes sobre a rotina de Daniel na prisão Brians 2, em Barcelona. Ele contou, inclusive, que logo nos primeiros dias, outros detentos ficaram assustados com a presença de Alves.

No entanto, esse homem garantiu que Daniel Alves após algum tempo adaptou-se à rotina, aos novos “amigos” e agora pratica atividades físicas todas as manhãs para se manter em forma. Além disso, o jogador brasileiro motivou outros companheiros de prisão: “Ele deixou todos em forma”, contou.

Todavia, sobre a acusação de estupro, na boate Sutton, em Barcelona, no fim de 2022, o jogador está descrente. De acordo com esse homem, Daniel acredita que será condenado.

“Dani Alves considera o julgamento perdido, sabe que ninguém vai acreditar nele”, disse.

Daniel Alves vai falar

A grande expectativa do dia, no entanto, está no depoimento de Daniel Alves. Está reservado para esta quarta-feira a fala do jogador. Ele, aliás, deve reforçar a tese que estava embriagado, algo que foi ressaltado por todas as testemunhas da defesa. Afinal, essa será a quinta versão do jogador no caso.

Caso seja condenado, Daniel pode pegar até 12 anos de prisão. O jogador está preso desde o dia 20 de janeiro de 2023 e já teve quatro pedidos de liberdade provisória negados pela Justiça da Espanha. A alegação é que o jogador poderia fugir para o Brasil e não cumprir uma eventual pena.

