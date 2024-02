Messi ganha minutos, mas Inter Miami perde amistoso nos pênaltis

Diferente do ocorrido na goleada contra o combinado de Hong Kong, Lionel Messi atuou em boa parte do segundo tempo no duelo amistoso entre Vissel Kobe (Japão) e Inter Miami. A partida desta quarta-feira (7) ocorreu no Estádio Nacional, em Tóquio.

Começando no banco de reservas, Messi foi acionado aos 15 minutos do tempo complementar na vaga de David Ruiz. Sendo que, dos ex-companheiros de Barcelona, todos eles já estavam atuando desde o início, casos de Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suárez.

Em resumo, apesar do estrelado quarteto, o duelo frente ao clube da J-League terminou em empate sem gols. Levando, pelo regulamento da disputa, as cobranças de pênaltis onde os asiáticos foram mais eficiente. Entretanto, com Robert Taylor, Noah Allen e Gregore perdendo suas cobranças, o Inter Miami perdeu por 4 a 3. Do lado japonês, aqueles que não converteram foram Hotaru Yamaguchi e Ryo Hatsuse.

Desse modo, o retrospecto do clube da Major League Soccer (MLS) se tornou ainda pior, levando em conta somente os embates de preparação visando 2024. Ao todo, são seis jogos com uma vitória, um empate e quatro derrotas.

Para encerrar os trabalhos antes do início de jogos oficiais na temporada, os comandados de Gerardo Martino recebem o Newell’s Old Boys, às 21h30 (de Brasília), no DRV PNK Stadium. O clube argentino possui forte ligação histórica tanto com Messi (torcedor confesso) como também com Tata Martino, ex-treinador e jogador da representação de Rosario.

