Palmeiras anuncia a contratação do atacante Lázaro

O Palmeiras anunciou na manhã desta quarta-feira (07) a contratação do meia-atacante Lázaro. O jogador, que despontou para o futebol no Flamengo, atuou nas duas últimas temporadas pelo Almería, da Espanha, e vai defender a equipe alviverde por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. Assim, o Verdão desembolsaria 13 milhões de euros (R$ 69,5 milhões) por 80% dos direitos econômicos do atleta.

“Bastante feliz por esse desafio de me integrar à Família Palmeiras. Tenho certeza de que serão bons momentos vividos aqui. Agora é trabalhar para que possamos conquistar muitas coisas nesta temporada”, disse Lázaro, em sua chegada ao Palmeiras.

Apesar de ser um empréstimo de apenas uma temporada, existe a possibilidade de prorrogação até julho de 2025. Assim, o Verdão pode manter o atacante para a disputa do novo Mundial de Clubes, que acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho do ano que vem, nos Estados Unidos.

Além disso, há também a opção de compra de 80% dos direitos econômicos por 12 milhões de euros (R$ 64,5 milhões). Mas o que o Palmeiras pagou pelo empréstimo será abatido desta quantia.

“Estou aqui para ajudar no que for preciso no elenco. Importante é que todo mundo saia sorrindo e bem no final. Que seja uma temporada muito feliz aqui no Palmeiras. Tem que fazer gol (risos), ajudar a equipe marcando. O momento que entrar ali dentro de campo é para marcar, fazer gol, criar jogadas. Tudo que for para ajudar o Palmeiras estarei disponível”, completou Lázaro.

Lázaro chega ao Palmeiras como peça de reposição

O Palmeiras escolheu o jogador de 21 anos para repor a saída de Arthur, negociado com o Zenit, da Rússia, e, por fim, a lesão de Bruno Rodrigues, que só deve voltar à equipe em agosto. Lázaro ganhou notoriedade no futebol ao se destacar na Seleção Brasileira campeã mundial sub-17, em 2019.

No elenco profissional rubro-negro, sua temporada de destaque foi em 2022, quando jogou 45 partidas, anotou oito gols e deu sete assistências. Naquele ano, o Flamengo conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Pelo Almería, disputou 20 partidas e fez cinco gols em seu primeiro ano. Na atual temporada, contudo, esteve em campo em 16 jogos e não marcou.

