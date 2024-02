Costa do Marfim x Congo: onde assistir, escalações, arbitragem

Após viver o inferno e o céu nesta Copa Africana de Nações, a seleção da Costa do Marfim, que é a anfitriã, busca um lugar na final da competição. Nesta quarta-feira (7/2), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Abidjã, enfrenta a República do Congo. O vencedor fará a final no domingo de Carnaval contra África do Sul ou Nigéria, que jogam um pouco antes, às 14h (de Brasília).

Onde assistir

A Bandsports (fechada) e o Youtube da Bandsports transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Classificações inacreditáveis

Estar na semifinal era um sonho que parecia impossível para os marfinenses no fim da última rodada da fase de grupos. Afinal, levaram de 4 a 0 de Guiné Equatorial, ficaram em terceiro no Grupo A. Mas avançaram como o quarto melhor terceiro colocado. Ou seja, o último classificado, garantindo vaga no último jogo e torcendo pela TV (a vitória de Marrocos sobre Zâmbia garantiu a vaga). Porém, nos mata-matas, foram avançando. Eliminaram Senegal (atual campeão) nos pênaltis. E venceram de forma inacreditável a seleção de Mali. Afinal, a Costa do Marfim perdia por 1 a 0, com um jogador a menos, e ainda e viu o rival perder um pênalti. Mas empatou nos acréscimos no último lance. Depois, nos acrescimos da prorrogação, se garantiu na final vencendo por 2 a 1.

Congo não foi muito diferente. Na fase de grupos, avançou como segundo colocado, mas com três empates. Nas oitavas, um zebraço: eliminou Egito nos pênaltis (8 a 7) após 1 a 1 no tempo normal e prorrogação. A primeira vitória veio nas quartas, 3 a 1 sobre Guiné.

Como está a Costa do Marfim

O treinador Emerson Faé não terá o zagueiro Koussounou, expulso ainda no primeiro tempo contra Mali. Ndicka o substituirá. Outro fora por expulsão é Diakité, o herói da classificação contra Mali, Ao fazer o gol, de letra, no fim dos acréscimos, ele tirou a camisa. Como tinha amarelo, levou o vermelho. Mas Diakité é reserva. Assim, Haller, um dos principais jogadores do Borussia Dortmund, comandará o ataque dos anfitriões nesta semifinal.

Como está a República do Congo

Sébastien Desabre só tem uma dúvida. Seu principal atacante, Kakuta, que perdeu os jogos das oitavas e quartas por lesão, ainda não está 100% recuperado. Assim, o francês naturalizado congolês e que se destacou no Lens deve começar no banco. No mais, a base é a mesma que vem surpreendendo na competição.

COSTA DO MARFIM X CONGO

Semifinal da Copa Africana de Nações

Data e Horário: 7/2/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, Abidjã (CMF)

COSTA DO MARFIM: Yahia Fofana; Singo, Ndicka, Boly e Konan; Seri, Kessie, Pepe, Seko Fofana e Adingra; Haller. Técnico: Emerse Faé

CONGO: M’Pasi; Kalulu, Mbemba, Inonga e Masuaku; Pickel e Moutoussamy; Elia, Bongonda e Wissa (Kakuta); Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.

Árbitro: Ibrahim Mutaz (LIB)

Auxiliares: Hassani Khalil (TUN) e Abduol Razak (DIJ)

