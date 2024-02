Cachorro invade gramado em jogo de abertura da Libertadores

Por mais que não seja situação inédita, é sempre digno de destaque a aparição do melhor amigo do homem em uma partida de futebol. E, além dos habituais integrantes do espetáculo, um cachorro também foi figura presente no confronto entre Puerto Cabello e Defensor, pela Libertadores.

Já nos minutos finais do confronto no Estádio Misael Delgado, em Valência, o simpático animal apareceu de maneira rápida no gramado, causando breve interrupção. Não à toa, as imagens oficiais da transmissão mal conseguiram captar a figura canina antes que ela fosse devidamente removida.

Com bola rolando, quem acabou levando a melhor foram os venezuelanos em seu primeiro jogo de Libertadores da história. Mesmo estando duas vezes à frente do placar, o tento que garantiu a vitória por 3 a 2 saiu somente aos 43 minutos do tempo complementar.

Desse modo, a representação da Venezuela joga por um empate, no confronto de volta, para avançar a segunda fase eliminatória anterior aos grupos. Por outro lado, o Defensor joga por uma vitória simples (forçar a disputa de pênaltis) ou triunfo por dois ou mais gols de diferença, visando se classificar no tempo normal.

O compromisso que decide o oponente do Nacional (Uruguai) na próxima fase ocorre no dia 13 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), no Estadio Centenário.

