Líder, Sport goleia Central e alcança a quinta vitória seguida no Pernambucano

Apesar da intensidade que impôs na primeira etapa, o Sport desperdiçou oportunidades claras com Vilhena, Paulinho e Fabinho. Aos poucos, o Central ajustou a marcação e passou incomodar. O time de Caruaru abriria o placar se o goleiro Caíque França não tivesse feito excelente defesa em chute de Pirambu desviado por Thyere.

As vaias na saída do intervalo serviram de combustível para o Sport. O técnico Mariano Soso fez três mexidas que surtiram efeito, com as entradas do volante Fabinho, do meia Alan Ruiz e do atacante Romarinho. Com uma equipe extremamente ofensiva, o primeiro gol veio logo no minuto inicial, quando Alan Ruiz cobrou escanteio para Lucas Ramon, de cabeça, balançar a rede.

O Leão ampliou aos oito minutos, dessa vez com Gustavo Coutinho após asssitência de Alan Ruiz. O terceiro gol foi do zagueiro Renzo, aos 16, depois de novo escanteio cobrado por Alan Ruiz. Só faltava o dele. Três minutos depois, Alan Ruiz pegou sobra e finalizou colocado para anotar o quarto gol do Sport. O Central ainda conseguiu descontar aos 23, com Júnior Pirambu.