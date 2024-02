Grêmio bate o Novo Hamburgo e vence a quinta seguida no Gauchão

Segue o líder. O Grêmio recebeu o Novo Hamburgo nesta terça-feira, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, e fez a quina. Em casa, na Arena, o Imortal bateu o Anilado por 2 a 0 para conquistar sua quinta vitória consecutiva. Os gols, ambos no segundo tempo, foram de André e JP Galvão.

Dessa forma, com o resultado, o Grêmio chegou aos 15 pontos e segue firme na liderança do torneio estadual. O Imortal tem cinco a mais que o rival Internacional, vice-líder, mas o Colorado entra em campo ainda na rodada e pode diminuir a diferença. O Novo Hamburgo, com oito pontos, está na quinta colocação, mas pode ser ultrapassado no decorrer da rodada.

Primeiro tempo

O Grêmio foi superior no primeiro tempo, mas os 45 minutos inicias tiveram emoções praticamente só na reta final. Em um jogo muito truncado, as equipes cometeram muitas faltas, o que acarretou em três substituições por contusão. O técnico Renato Portaluppi, aliás, reclamou bastante, já que a partida precisou ser paralisada diversas vezes. As melhores chances, já perto dos acréscimos, tiveram Cristaldo e Nathan Fernandes como protagonistas. Primeiro, Nathan achou passe na medida por cima, mas Cristaldo parou no goleiro. Na sequência, Cristaldo devolveu a gentileza, porém Nathan Fernandes acertou a trave.

Segundo tempo

Se a etapa inicial foi sem gols, o Imortal resolveu a parada logo no começo do segundo tempo. Com três minutos, o lateral João Pedro achou André na área, e o atacante, que havia acabado de entrar, finalizou com extrema categoria, de trivela, na bochecha da rede, para fazer um golaço. Com seis minutos, Nathan Fernandes ganhou a frente de Marcão, mas foi derrubado na área. O juiz marcou pênalti, e JP Galvão deslocou o goleiro para marcar o segundo gol gremista. Com o placar favorável, o time de Renato Portaluppi tirou um pouco o pé do acelerador e passou a administrar o resultado. O Imortal até teve mais chances de ampliar o marcador, mas não balançou mais as redes.

Sequência

Grêmio e Novo Hamburgo voltam a campo no sábado, mais uma vez pelo Gauchão 2024. O Imortal encara o São Luiz, novamente na Arena, enquanto o Anilado pega o Juventude, em casa.

GRÊMIO 2 X 0 NOVO HAMBURGO

Campeonato Gaúcho 2024 – Sexta rodada

Data: 06/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 13.707 torcedores

Renda: R$ 500.693,00

GRÊMIO: Marchesín; Fábio (João Pedro, 35’/1ºT), Pedro Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Everton Galdino (André, intervalo), Cristaldo (Nathan, intervalo) e Nathan Fernandes (Lucas Besozzi, 8’/2ºT); João Pedro Galvão (Rubens, 38’/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi

NOVO HAMBURGO: Lucas Maticoli; Itaqui, Islan (Santiago, 28’/1ºT) Marcão e Raí; Robson, Patrick Maranhão (Christian, 38’/1ºT), Filipe Fraga (Erick Bahia, intervalo) e Garré (Dionathã, 28’/2ºT); Anderson Tanque e Édipo (Luam Parede, intervalo). Técnico: Edinho Rosa

Gols: André, 3’/2ºT (1-0); João Pedro Galvão, 8’/2ºT (2-0)

Árbitro: Roger Goulart

Assistentes: Otavio Legramanti e Conrado Bittencourt Berger

Cartão Amarelo: Nathan Fernandes (GRE); Patrick, Islan, Marcão e Santiago (NHA)

Cartão Vermelho: –

